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الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

استمرار حملة الرعاية الصحية للتوعية بأهمية تنظيف الأسنان بأسوان.. صور

حملة توعية بأهمية
حملة توعية بأهمية تنظيف الأسنان بأسوان
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تواصل هيئة الرعاية الصحية بأسوان، حملة توعية بأهمية تنظيف الأسنان بالمناطق المختلفة بالشوارع والميادين بمدينة أسوان، وذلك منه إطار جهود الهيئة، تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى، مدير هيئة الرعاية الصحية بأسوان لنشر الوعى الصحى بين المواطنين.

قال أحمد عطية، مدير قسم الإعلام بهيئة الرعاية الصحية بأسوان، إن الحملة تأتى تحت شعار "صحتك.. امسك فيها بإيدك وسنانك"، وتستهدف الأطفال فى المقام الأول من كافة المراحل العمرية.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن تنظيم ندوات تثقيفية للأطفال، حول الطرق الصحيحة لغسل الأسنان، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة ، وذلك فى الوحدات الصحية والمدارس ، بالإضافة للميادين الرئيسية ، وأماكن تجمع المواطنين.

وأوضح "عطية"، أنه يتم أيضًا إجراء الكشف الطبى على المواطنين، والذى شمل فحص الأسنان، وقياس مستوى السكر وضغط الدم، وتستمر الحملة حتى ٢٢ فبراير المقبل.

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هيئة الرعاية الصحية بأسوان حملة توعية بأهمية تنظيف الأسنان صحتك امسك فيها بإيدك وسنانك أخبار محافظة أسوان