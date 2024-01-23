محافظة الأقصر تؤكد: المناطق الأثرية لم تتأثر بـ"زلزال الصعيد"

أعلن محسن الشامى مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه لم تتلق غرفة العمليات آية إخطارات أو بلاغات، وتم رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لأي طارئ، كما لم تتأثر المناطق الأثرية بالهزة الأرضية الخفيفة، والتي تعرضت لها بعض جنوب محافظات الصعيد.

وكانت محافظة الأقصر، قد تعرضت اليوم الثلاثاء، لحدوث هزة أرضية بقوة أعلى من 4.5 درجة على مقياس ريختر شرق الأقصر، شعر بها جميع أبناء المحافظة والمدن والقرى المختلفة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وشعر عدد من المواطنين بمحافظة الأقصر، شعر بهزة أرضية، ونشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المحافظة تدوينات يؤكدون فيها شعورهم بتلك الهزة، حيث قال مواطن "زلزال في الأقصر حاليا اللهم احفظنا"، كما قال مواطن آخر "زلزالا يضرب صعيد مصر منذ قليل"، فيما تساءل عدد من رواد التواصل الاجتماعي عن المناطق التي شهدتها الهزة الأرضية.

ومن جانبه، قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ان محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت اليوم الثلاثاء، هزة أرضية علي بعد 46 كيلومتر جنوب شرق الأقصر، بقوة 4.4 درجة علي مقياس ريختر، فى تمام الساعة الواحدة و١٨ دقيقة مساء حسب التوقيت المحلي، و قد ورد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بالهزة وعدم وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.