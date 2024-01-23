تعرف على أنشطة مديريات الزراعة خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١٢٩ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يناير الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلتين بيطريتين مجانيتين بمركزي أبو النمرس والعياط وتم عمل رش وتجريع وعلاج عدد 1834 رأس ماشية وتم عقد ندوة ارشادية للأمراض المشتركة أهمية التحصين، كما شنت المديرية حملاتها الرقابية على الاسواق حيث تم ضبط 3 طن و638 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الادمي، كما تم تحصين 158 ألف و762 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، بجولة تفقدية للجمعيات الزراعية بالمحافظة والتنبيه على صرف مستلزمات الإنتاج، والاطمئنان على سير العمل، كما تم عقد ندوة إرشادية للمزارعين، وتم التأكيد على أهمية القمح والدعم الذي تقدمه الدولة للمزارعين.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتحي ومصدري الحاصلات البستانية، ندوة ارشادية حيث تناولت الندوة دور الاتحاد في التعاون مع مديرية الزراعة بالغربية في توفير الخدمات التي يمكن أن يقوم الاتحاد بتقديمها لمزارعي محافظة الغربية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على زراعات القمح والبنجر والحقول الإرشادية، حيث تم فحص الزراعات ولقاء المزارعين، كما تم ازالة عدد (27) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، متابعة المحاصيل الشتوية ومشروع تطوير نظم الري واستخدام الطاقة الشمسية في الري وصوب انتاج الشتلات، كما تم عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية بالمراكز ورؤساء اقسام حماية الأراضي للاستعداد للموجة ٢٢ لإزالة التعديات من الأرض الزراعية، كما نظمت مديرية الطب البيطري، بقرية العامرة بالمنزلة، لخدمة المربين بالمجان.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، المرور لمتابعة أعمال لجان تحصين حمى الثلاث ايام بنطاق مركز دسوق للتأكد من إتمام عملية التحصين على أكمل وجه، كما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالاشتراك مع جامعة الزقازيق ط قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية بقرية بني هلال التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، حيث تم رش (٥٠٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع (٢٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، كما تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية، كما تم تحصين 651 ألف و710 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

بينما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، ندوة إرشادية لمحصول القمح، بإدارة المعمورة الزراعية، كما أعلنت المديرية ازالة 10 حالات تعدى علي على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة الزراعات الشتوية بجنوب بورسعيد، كما تم عقد مدرسة حقلية ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، كما تم افتتاح دورة” زراعة الأسطح “بحضور ٣٠ متدرب بالتعاون مع مديرية العمل بهدف نشر الوعي والثقافة الزراعية بين أبناء المحافظة، كما تم استقبال أحد مندوبي شركات الأسمدة والكيماويات لتنسيق العمل لتوفير الأسمدة خاصةً لمنطقة شرق القناة، كما واصلت لجنة المكافحة متابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وخلال هذا الاسبوع أيضا واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على زراعات الشتوية وخاصة القمح، كما تم تنظيم قافلة ارشادية لفحص زراعات البطاطس، كما تم تنفيذ يوم حقل للنهوض بمحصول القمح، والمرور على الادارة الزراعية بفارسكور، كما أطلقت مديرية البيطري، قافلة طبية بيطرية مجانية بقريه الكحيل بكفر البطيخ، لدعم المربين بالمجان، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث خطة العمل الاسبوعية وعرض لأهم الانجازات التي تم تحقيقها، كما تم متابعة الحقول الإرشادية لمحصول القمح لدى المزارعين وتقديم الإرشادات والتوعية اللازمة لهم، كذلك تم متابعة الزراعات الموجودة بالوحدة البستانية ووحدة انتاج الزهور ونباتات الزينة بالمديرية، كما شاركت مديرية الزراعة في حضور تنفيذ إنتاج الكمبوست من المخلفات الزراعية والذي يتم بالتعاون بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع معهد التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية بقرية بيهمو التابعة للإدارة البيطرية حيث تم علاج ٥٦٠٨ حيوان بين امراض باطنية وعلاج وفحص تناسلي وعلاج طفيليات داخلية وخارجية وعمليات جراحية وكان إجمالي المستفيدين من القافلة ٣٤١٨ مستفيد، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، الاجتماع الشهري لمديري الادارات الزراعية والتعاونية ومديري عموم المديرية وإدارتي حماية الأراضي والشئون القانونية لمناقشة اهم المستجدات من اعمال، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الاحمر، حمله تفتيشية مكبره بمدينة الغردقة على أسواق اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين وتم ضبط ١٤٣.٥ کجم لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مستورده ورنجة وفسيخ منتهيه الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الادمي وتم تحرير محاضر للمخالفين.

واعلنت ايضا مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، عن انه تم خلال العام الماضي اجراء الفحص لـ (٨٤٤٥) رأس ماشية ضد البروسيلا وفحص (٢٩٤٣) رأس ضد السل البقري، كما قامت بتحصين عدد (٥٨٠١) رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

IMG-20240123-WA0004

IMG-20240123-WA0005

IMG-20240123-WA0002

IMG-20240123-WA0006