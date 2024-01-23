رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

هنأ رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من يناير 2024، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، وجميع القيادات ورجال الشرطة البواسل؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى النجار الاعتزاز برجال الشرطة ودورهم البارز في حماية الوطن والتصدي لكل من يحاول النيل من استقرار البلاد، مقدمًا التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم وقدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

وأوضح رئيس جامعة مطروح أن عيد الشرطة يمثل تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجال الشرطة المصرية في معركة الإسماعيلية في 25 يناير عام 1952، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.