ads
الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس "الشيوخ" يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

عبدالفتاح السيسى
عبدالفتاح السيسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة.

وجاء نص برقية التهنئة:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى
رئيس الجمهورية باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أبعث لفخامتكم أرق التهاني بعيد الشرطة يوم 25 يناير سنة ١٩٥٢، ذلك اليوم المجيد في تاريخنا الوطنى، يوم أن جاد أبناء مصر الأبطال من الشرطة المصرية بأرواحهم فداء لكرامة وطنهم  عندما رفضوا  تسليم  مقر شرطة الاسماعيلية للمحتلين المتفوقين وقتها فى العدد والعتاد ، فاستشهد منهم من استشهد فمات كريماً وأصيب منهم من أصيب وعاش بطلا، فخلدهم التاريخ رمزاً للفداء والتضحية والبطولات، ولازالت الشرطة المصرية على العهد بها ساهرة على أمن المصريين فى ربوع الوطن بقيادة فخامتكم.
وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم وكل عام وفخامتكم بخير.

رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الرئيس السيسي بعيد الشرطة برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية