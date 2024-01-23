بوتين: إنجاز محطة الضبعة يساهم في تطوير الاقتصاد المصري ويعزز الصناعات الحديثة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ترحيبه بالمشاركة في تدشين وصب الخرسانة في قاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية، متابعا أن مصر بدأت مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية.

وأضاف بوتين، خلال كلمته عبر تقنية فيديو كونفرانس نقلتها فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أنّ إنجاز محطة الضبعة النووية يساهم في تطوير الاقتصاد المصري ويعزز قاعدة الطاقة وتطوير الصناعات الحديثة وفتح أماكن عمل للمختصين.

وتابع بوتين «محطة الضبعة النووية تمثل تتويجا للتعاون بين مصر وروسيا وسوف تساهم في تطوير الاقتصاد وتعزيز الصناعات الحديثة».