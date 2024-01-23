القبض على لص الهواتف في أطفيح

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهم بسرقة الهواتف من المواطنين بأسلوب الخطف بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات إلى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام عاطل بمزاولة نشاط فردي تخصص في مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بأسلوب "الخطف والمغافلة"، بدائرة المركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكابه 7 وقائع بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما أرشد عن المسروقات 7 هواتف محمولة لدى عميله سيئ النية عاطل، "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.