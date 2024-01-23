وزير الرياضة: المؤتمر الكشفي العالمي يمثل فرصة عظيمة للشباب المصري للتعرف على الثقافات المختلفة

استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أمس، وفد الاتحاد العام للكشافة والمرشدات المصرى، لبحث ترتيبات استضافة مصر للمؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين ومنتدى الشباب الكشفي العالمي الخامس عشر(2024)، بمشاركة 174 دولة خلال الفترة من 17 وحتى 23 أغسطس المقبل.

فى هذا الصدد، أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة تولي أهمية قصوى لتفعيل الحركة الكشفية فى المجتمع لما تبثه من قيم الولاء والانتماء وروح التطوع بين المنضمين إليها.

وأضاف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن جميع أجهزة الدولة تعمل فى تكاتف وتضافر لإخراج المؤتمر فى أبهى صورة، وهو ما ظهر خلال جميع الأحداث الرياضية والشبابية التى نظمتها مصر خلال الفترة الماضية وجعلتها مركزا عالميا للأنشطة الشبابية والرياضية لما تقدمه من إمكانات وقدرات تنظيمية مميزة.

واكد وزير الشباب والرياضة:" إن المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين سيمثل فرصة عظيمة للشباب المصري للتعرف على الثقافات المختلفة من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الكشفية"، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر سيساهم في تعزيز العمل الكشفي في مصر والمنطقة العربية، ونشر قيم السلام والصداقة والتسامح بين الشباب.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تطلعه إلى أن يكون المؤتمر ناجحاً على جميع الأصعدة، وأن يترك بصمة إيجابية في تاريخ الحركة الكشفية العالمية، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للمؤتمر، بما يسهم في نجاحه وتحقيق أهدافه.

وأشار "صبحي" إلى أن وزارة الشباب والرياضة هي الجهة المعنية بالشباب والنشء وتسعى إلى المساهمة في تأهيلهم ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة في إطار عالم متغير من خلال توفير فرص النمو المتكامل والنهوض بالمستوى الثقافي والعلمي للنشء والشباب.

وتابع وزير الشباب أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة المختلفة والتأهيل نحو المشاركة السياسية الفعالة وتعظيم استثمار الأوقات الحرة، بالإضافة إلى غرس القيم المميزة للشخصية المصرية والانتماء وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة العامة ورعاية الموهوبين والمبتكرين علمياً بما فيه خدمة النشء والشباب والمجتمع، مع التأكيد على أن هذه الأنشطة تمثل عملية تربوية شاملة تتطلب تعاون كافة الأجهزة المعنية بالدولة.

وكانت مصر فازت بتنظيم المؤتمر فى 2020 بأغلبية ساحقة بـ930 صوت، وبنسبة 99.8%، ولكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، وهو يعد أكبر مؤتمر على مستوى العالم حيث يشارك فيه 174 دولة.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عيسوي رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للكشافة والمرشدات، الدكتور هاني عبد المنعم المدير الإقليمي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية، اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب ورئيس اللجنة المنظمة والدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية وعضو اللجنة العليا ، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، مصطفى مجدى معاون الوزير للسياسات ورئيس لجنة الاتصال الحكومى، مصطفى عز العزب معاون الوزير لشؤون التنمية الثقافية والمجتمعية.

وكانت قد وقعت وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة مصر الخير والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بروتوكول تعاون مشترك لدعم وتمويل المؤتمر الكشفي العالمي الثالث والأربعين، الذي سيعقد في القاهرة، مصر، خلال الفترة من (17-23) أغسطس 2024.

ويعد المؤتمر الكشفي العالمي هو الجمعية العمومية لكشافة العالم، ويتم من خلاله وضع السياسات التى تنظم العمل الكشفى العالمى ووضع وتعديل اللوائح المنظمة له، وكذا انتخاب مجلس الإدارة واللجان المساعدة والدولة التى تستضيف المؤتمر فى دورته المقبلة.

ومنتدى الشباب الكشفي العالمي يعد وسيطا يشارك فيه الشباب فى صنع القرار، ويضع توصيات محددة للمؤتمر الكشفى العالمى، ويعتبر أحد أهم الأحداث الكشفية.