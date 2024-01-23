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الأربعاء 24 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجنايات تعاقب تاجر هيروين بالسجن 6 سنوات

ارشيفية
ارشيفية
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أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حكمها على شخص، ثبت اتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء بأوراق القضية، أنه في يوم 23-7-2023، أحرز المتهم الذي يدعى “ هشام.ظ” 46 سنة، عاطل، مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها، بقصد الاتجار، وذلك على خلفية القضية  رقم 9433 \2023 جنايات مركز إمبابة

 وجاء بمحضر الشرطة أن المتهم ضبط بحوزته 16 لفافة لجوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلاته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.

الجنايات تعاقب تاجر هيروين السجن 6 سنوات