نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الصحة بمستشفى بدر المركزى.. صور

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان والوفد المرافق له بمستشفى بدر المركزى، فى مستهل زيارته اليوم لتفقد عدد من المنشآت الطبية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحبت نائب محافظ البحيرة بوزير الصحة على أرض المحافظة ، مشيدةً بما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في قطاع الصحة، من تطوير مستشفيات وإنشاءات جديدة، ووحدات طب الأسرة، والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية.

وتأتي الزيارة فى إطار المتابعة الميدانية لسير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات التى تواجه المواطنين للعمل على حلها.

حيث قاموا بتفقد مستشفى بدر المركزى المقامه على مساحة 4 آلاف متر مربع، وتتكون من دور أرضى وستة طوابق علوية، وتستوعب 100 سرير، و4 غرف لإجراء العمليات، وطابق كامل للعلاج الإقتصادي .

وتفقدوا قسم الاستقبال والطوارىء، والعيادات الخارجية، والغسيل الكلوي، والمعامل، والأشعة، ومكتب تنظيم الأسرة، والصيدلية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، على الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتحقيق أمنهم الصحي، مشيراً إلى أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة وإنجازات كبيرة في تحسين الصحة العامة للمواطنين.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع الصحة وتسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات والإعتمادات المالية اللازمة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات العامة والمركزية .

حضر الجولة الدكتور هانى جميعه - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أسامه داود - رئيس مركز ومدينة بدر و عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.