إسعاد يونس تحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان Joy Awards 

حصلت الفنانة إسعاد يونس على "جائزة الإنجاز مدى الحياة" تكريمًا لمسيرتها الفنية، ضمن فعاليات مهرجان Joy Awards، بدورته الرابعة على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية.

وقالت إسعاد يونس: "سعيدة جدًا بالجائزة وحضوري مهرجان Joy Awards لأول مرة، أنا موجودة وسط جمهوري وحبايبي، الحب اللي انا شايفاه دلوقتي هو المكسب الكبير خلال مشواري الفني، الحمدلله رب العالمين ربنا بيعوض".

تضم جوائز الحفل العديد من الجوائز أبرزها: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.