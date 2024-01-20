محافظ قنا يوافق علي السماح لسيارتي ميكروباص بالتحميل من أمام سيدى عبد الرحيم

في استجابة لرغبة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على السماح لسيارتين ميكروباص علي مدار اليوم لنقل ركاب مركزى قفط وقوص من أمام مسجد سيدى عبد الرحيم بالتتابع لمنع التكدس فى المنطقة مع اثبات الحضور في موقفيّ قفط وقوص بمنطقة " بورة الضبعة" خلف مسجد سيدي عبدالرحيم القنائى، وذلك تيسيرا على الركاب ورفع المعاناة عنهم مع الحفاظ على السيولة المرورية بالمنطقة.

يأتى ذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة مواقف السرفيس بالمحافظة للقضاء على المواقف العشوائية وما تسببه من زحام مروري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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