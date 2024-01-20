ads
السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يوافق علي السماح لسيارتي ميكروباص بالتحميل من أمام سيدى عبد الرحيم

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

في استجابة لرغبة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على السماح لسيارتين ميكروباص علي مدار اليوم لنقل ركاب مركزى قفط وقوص من أمام مسجد سيدى عبد الرحيم بالتتابع لمنع التكدس فى المنطقة مع اثبات الحضور في موقفيّ قفط وقوص بمنطقة " بورة الضبعة" خلف مسجد سيدي عبدالرحيم القنائى، وذلك تيسيرا على الركاب ورفع المعاناة عنهم مع الحفاظ على السيولة المرورية بالمنطقة.

يأتى ذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة مواقف السرفيس بالمحافظة للقضاء على المواقف العشوائية وما تسببه من زحام مروري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20240120-WA0006
IMG-20240120-WA0006
IMG-20240120-WA0007
IMG-20240120-WA0007
IMG-20240120-WA0004
IMG-20240120-WA0004
IMG-20240120-WA0005
IMG-20240120-WA0005
أشرف الداودى محافظ قنا الخدمات المقدمة للمواطنين الخدمات المقدمة السيولة المرورية المواقف العشوائية سيارتين ميكروباص مواقف السرفيس