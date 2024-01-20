ملثم يمطر عاملًا وابنه بوابل أعيرة نارية في الصف

لا تزال خلافات الجيرة تتصدر المشهد في أخبار الحوادث بمختلف أشكالها، خاصة في المناطق الشعبية والقرى والأرياف، وذلك علي خلفية المشاحنات المستمرة بين الجيران بسبب لهو الأطفال والخلافات البسيطة التي لا ترتقي أن تصير مشاجرة ولكن في النهاية يتحول الأمر برمته إلي مشهد مأساوي تسيل خلاله دماء الجار علي يد جاره.

هناك في إحدى قرى مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة، لم يحترم عاطل "له سجل جنائي" علاقة الجيرة بل راح ليضع خطته ويستعين بآخر عتيق الإجرام وله سجل جنائي أيضا وينفذ واحده من أبشع الجرائم التي شهدها الشارع المصري منذ بداية العام الجديد في الجرائم التي كان سببها خلافات الجيره.

قام العاطل بوضع شال أخفي به معالم وجهه كي لا يتعرف عليه المجني عليهم وقام بحمل سلاح ناري طبنجة وصوبه نحو "ناصر س" عامل وابنه "عبدالرحمن" بسبب تكرار خلافات الجيره بينهما، وبوابل أعيرة نارية يردي أحدهما قتيلا بينما ينازع الآخر الموت داخل المستشفى.

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة كانت بتلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوجود أعيرة نارية نارية بإحدى القري بدائرة المركز ووفاة عامل إثر إصابته بعيار ناري وإصابة نجله بعيار ناري بالجسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير المتوفى والمصاب بالقرية لشراء بعض المستلزمات فوجئا بشخص ملثم قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههما من طبنجة مما أدي لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول وإصابة الآخر، ولاذ بالهروب بالاشتراك مع آخر بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وذلك بسبب خلافات الجيره بينهم.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين "لهما معلومات جنائية مسجلة" بحوزتهما "الطبنجة المستخدمة في الواقعة وعدد من الطلقات ودراجة نارية المستخدمة في الواقعة ولاب توب و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وبالعرض علي النيابة العامة بجنوب الجيزة والتي أمرت بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، كما استعلمت النيابة العامة عن حالة المصاب تمهيدا لسؤاله.

بمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق بالجيزة بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها وعليه أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات واصطحب فريقا من النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهمين إلي مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمتهما وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.