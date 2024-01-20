برلمانى: صدور الخطة التنفيذية للحوار الوطنى تؤكد استجابة الحكومة لنبض الشارع

قال النائب" عمر وطنى "عضو مجلس النواب، إن حرص الحكومه بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على متابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورصد إجراءات وبرامج عملها، يعكس مدى اهتمام الحكومه بتنفيذ التوصيات الناتجه من نبض الشعب المصري وتؤكد تماما أن الحوار الوطنى جاد وصادق فى مواجهة مختلف التحديات ووضع خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.

وأضاف " وطنى" أن الحوار الوطني جاء في ظل ظروف وتحديات صعبة تواجهها الدولة المصرية رافعًا شعار المشاركة وخلق مساحات توافقية ومشاركة بين كافة فئات وأطياف المجتمع المصري للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات أزمات اقتصادية عالمية، مما كان يتطلب جلوس الجميع على مائدة واحدة وطرح الرؤى والأفكار والتصورات لمواجهة التحديات وإيجاد حلول وآليات لمختلف القضايا والمشكلات.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى أن الحوار الوطني كان منصة صادقة تمثل الصوت الحقيقى للشارع المصرى وخلق حالة وعي كبيرة انعكست فيما تشهده الحياة السياسية من زخم كيبر، حيث حرص المصريين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية والقانونية وإدراكهم بأهمية دورهم في رسم سياسات مستقبلهم.