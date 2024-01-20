الهند تؤكد دعمها لمقترح "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أعلنت الهند بشكل رسمي عن دعمها للمقترح الذي يطلق عليه اسم "حل الدولتين" كوسيلة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء هذا التأكيد من وزير الهند للشؤون الخارجية، سوبرامانيام جايشانكار، في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، ونقلتها قناة "إن دي تي في" الهندية.

وأشار جايشانكار إلى أنه التقى بوزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في العاصمة الأوغندية كامبالا، حيث أجريا مناقشة مفصلة حول الصراع الجاري في قطاع غزة.

وأكد جايشانكار أنهما تبادلا وجهات النظر بخصوص الأبعاد الإنسانية والسياسية للصراع، وأكد دعم الهند لحل الدولتين. كما اتفق الطرفان على البقاء على اتصال بشكل مستمر.

يأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة المسئولين الهنود والفلسطينيين في قمة "حركة عدم الانحياز" التي عقدت في أوغندا لمدة يومين. وفي خطابه خلال القمة، دعا جايشانكار إلى حل الدولتين وتحقيق حدود آمنة للشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية التركيز على هذه القضية وتحقيقها بشكل جماعي.