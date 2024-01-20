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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"رياضة القليوبية" تنظم اليوم المفتوح للتوظيف بمركز شباب 15 مايو.. صور

ملتقى توظيف
ملتقى توظيف
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، "إدارة الشباب"، اليوم المفتوح للتوظيف؛ وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي جرى تنفيذه بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة.

شهد الملتقى إقبالًا كثيفا من الشباب من بداية الملتقى بحضور عدد من الشركات، كما يتم الإشراف والتنظيم بالملتقى من خلال مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال فرق التطوع بمراكز الشباب بالإعداد والتنظيم الخاص بالملتقى، ومسئولي التوظيف بإجراء حصر بيانات الراغبين الحصول على وظائف، كما أتاح الملتقى التقديم على عدة وظائف وليس مقتصرا على شركة واحدة.

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن الملتقى يساهم بشكل كبير في مساعدة الشباب حديثي التخرج في الحصول على وظيفة بشكل سريع وآمن، مؤكدا على أن مسئولى التوظيف يساعد بشكل كبير المتقدمين بتوجيههم ، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم، بالإضافة إلى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في مختلف المجالات.

ملتقى توظيف

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة بالقليوبية توفير فرص العمل محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية