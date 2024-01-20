حورية فرغلي تكشف لـ"البوابة نيوز" موعد عرض مسرحيتها الجديدة

قالت النجمة حورية فرغلي إنها تواصل تحضير بروفات مسرحيتها الجديدة التي تعود به قريباً علي الساحة.

وأضافت “فرغلي” في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: إنها سعيدة للغاية بهذا العمل المسرحي وأوضحت هذه أولى تجاربي في المسرح والعمل للكاتب الكبير جمال عبدالقادر وسوف يكون مفاجأة للجمهور.

وأشارت إنها أوشكت علي الانتهاء من التحضير وسوف يتم العرض المسرحي في يوم 26 يناير الجاري

وعلي الجانب الآخر، أكدت إنها بدأت تصوير فيلم "ديجافو" وتجسد فيه دور لم تقدمه من قبل لافته إنه دور فتاة تعاني من مرض وتهيأت والعمل يدور في إطار تشويقي وسوف ينال إعجاب الجميع

خاتمة حديثها قائلة: أن هناك مسلسل عرض عليه لكن لم تبد الموافقة عليه حتي الأن حين الوقوف علي كافة التفاصيل وسوف تحسم رأيها نهائي فيه قريبا.

الجدير بالذكر أن اّخر أعمال حورية السينمائية منذ عام 2019 فيلم "استدعاء ولي عمرو " وشاركها البطولة صبري فواز، محمد لطفي، مي كساب، سماح انور وغيرهم من النجوم إخراج أحمد البدري.