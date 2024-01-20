مدبولي: مشروع محور بديل خزان أسوان يعد محورا تنمويا سياحيا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مشروع محور بديل خزان أسوان يعد محورا تنمويا سياحيا.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ومشروعات مبادرة "حياة كريمة" بأسوان: "خزان أسوان مبني منذ أكثر من 120 عاما، وهو محور مروري كان يخدم أهل أسوان فقط في إطار حارتين مروريتين، وأصبح لا يستوعب الحركة الكبير المتزايدة، وكنا محتاجين نرممه ونرفع كفاءته".

وتابع: "حركة التجارة مكنتش بتتنقل فوق الخزان، وكان البديل الكوبري الملجم في أقصى شمال أسوان تسهيلا لحركة العربيات النقل".

وواصل: "هذا المحور يربط بين برنيس بالحر الأحمر مرورا بأسوان ثم توشكى، مروا بمنطقة أبو سمبل".

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه أحد نماذج الوحدات السكنية بعمارات «سكن كريم» بقرية «فارس» بمركز كوم أمبو ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة، وذلك خلال زيارته اليوم لعدد من المشروعات في محافظة أسوان.