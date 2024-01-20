ضبط الطالبة المبلغ باختفائها في الدقهلية والمتهم: "عاشرتها جنسيا ووالدها يرفض زواجنا"

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية من كشف تفاصيل واقعة بلاغ عامل باختفاء نجلته طالبة بالصف الثالث الثانوي الفني، وذلك بعد قيامها بترك المنزل واستئجار شقة سكنية بمصيف رأس البر بمحافظة دمياط برفقة خطيبها ومعاشرته لها معاشرة الأزواج لخلاف بين خطيبها ووالدها ورفض الأخير إتمام زواجها منه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة، من "س.ع.ح"، 51 عاما، عامل ومقيم بنطاق أول المنصورة، بتضرره من خطيب نجلته ويدعى "مصطفى.ا.ع"،23 عاما، لقيامه بتحريض نجلته "ثناء"، 19 عاما، طالبة بالصف الثالث الثانوي الفني على ترك المنزل والإقامة بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمدينة رأس البر محافظةدمياط، لوجود خلافات بينهما ورفض إتمام الزواج.

وحضر لديوان القسم المشكو فى حقه وبرفقته نجله الشاكي وقررا بتوجههما الى مدينة رأس البر والإقامة بإحدى الشقق السكنية المستأجرة وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج برضاها وأبدي رغبته فى الزواج منها.

وبسؤال نجله الشاكي أيدت مضمون ما أقر به المشكو فى حقه وأضافت بقيامها بترك المنزل برضاها لذات السبب.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.