كيف يتلافي مركز زراعة القصب في كوم أمبو أخطاء الطرق التقليلدية؟.. مدبولي يجيب

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الدولة ساهمت بشكل كبير في إنتاج المشروعات الخاصة بالطاقة المتجددة، من أجل تقليل الإعتماد على الوقود الأحفوري، وتصديره من أجل توفير العملة الصعبة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بمحافظة أسوان، أن قصب السكر أحد أهم المحاصيل الاستراتيتيجة لإنتاج السكر، مضيفًا أننا كنا نزرعه بطريقة خطأ.

ونوه "مدبولي"، أن زراعة قصب السكر كان يتم زراعتة بطريقة تقليدية وهي عن طريق الغمر، حيث يترك القصب لمدة خمس سنوات في الأرض، وهذا مع مرور الوقت تفسد الشتلات بعد فترة.

وأضاف أن المركز الجديد في " كوم أمبو "الخاص بزراعة قصب السكر، أنه يتم زراعة محصول قصب السكر بتكلفة مياة أقل، بالإضافة إلى زيادة عدد المحصول والذي يصل إلى الضعف.