«احذر استخدام المياه الساخنة».. أضرار صحية على الجلد والعين وتتسبب في جفاف البشرة.. وهذه فوائد "الباردة"

في فصل الشتاء، يعتمد المواطنين على استخدام المياه الساخنة باستمرار أثناء الاستحمام أو غسل الأيدي، ولكن دون النظر أو الوعي بأضرار استخدامها، وهو الأمر الذي حذرت منه هيئة الدواء المصرية في بيان رسمي.

أكدت هيئة الدواء، أن استخدام المياه الساخنة يزيد نسبة الإصابة بجفاف الجلد في الشتاء، فهي من أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بجفاف الجلد، موضحة أن نسبة حدوث جفاف الجلد في هذا الفصل عادةً ما تكون أعراضه ما بين بسيطة أو صعبة، والتي قد تتسبب في بعض الحالات إلى حدوث التهاب أو إكزيما أو عدوى بكتيرية.

وأوضحت الهيئة، أن أعراض جفاف الجلد تشمل التقشر والحكة والاحمرار، مضيفة أنه يحدث جفاف الجلد نتيجة انخفاض الرطوبة وبرودة الجو في الشتاء، كما يسبب استخدام المياه الساخنة جفاف الجلد.

وفي إطار الدور التوعوي الذي تحرص «البوابة نيوز» على تقديمه للمواطنين، فإنه من خلال التقرير التالي تم رصد بعض الأضرار التي تتسبب فيها استخدام المياه الساخنة، وفقًا لما أكده بعض الأطباء المتخصصين.

أضرار المياه الساخنة

يعد استخدام المياه الساخنة لدرجة حرارة مرتفعة أثناء الاستحمام أو غسل الأيدي يسبب ضرر كبير جدًا، حيث أنها تسبب تلف في الطبقة العليا من الجلد، وخاصة ً مع فرك العنق أو المرفقين أو الركبتين أو أي جزء من الجسم وبتسبب في حدوث الغمقان لهذه المناطق، وفي حالة ضرر الجزء العلوي من الجلد يصبح الجلد أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية وحروق الشمس والطفح الجلدي.

كما تتسب المياه الساخنة في إزالة الطبقة الواقية للبشرة ويزيل الأوساخ أيضًا ولكنه قد يسبب في جفاف البشرة، فضلًا عن إمكانية زيادة ضغط الدم مما يضر بأصحاب أمراض القلب والأوعية الدموية، ويقضي أيضًا الماء الدافئ على رطوبة خلايا الجلد ويؤدي الأمر إلى الحكة وظهور بعض القشرة على الجلد، كما أنه يقضي على الكيراتين الموجود في الجلد والشعر ويصبح جاف جدًا.

كما أشارت بعض الدراسات إلى التأثير السلبي للمياه الساخنة على الخصوبة، والقدرة على إنجاب الأطفال، فهناك بعض الأدلة أن الرجال الذين يأخذون حمامًا ساخنًا كل يوم لديهم معدل خصوبة أقل، لا تنتج نفس القدر من الحيوانات المنوية في البيئات الحارة، بالإضافة إلى انها تسبب مشاكل للجلد مثل زيادة حب الشباب، وانخفاض الرطوبة في العين أيضًا مما يسبب حكة في العين واحمرار في حالة وجود جفاف في العين من الأساس.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ماهر محمود، استشاري الأمراض الجلدية، أن استخدام الصابون قد يؤدي إلى جفاف الجلد، نتيجة المواد الكيمائية الموجودة بداخله مثل الكبريت أو العطور التي قد تؤثر على حاجز الجلد وتسبب الجفاف، وتدمر الزيوت الطبيعية في البشرة.

فوائد استخدام المياه البارد

وفي هذه الحالة، يفضل الاعتماد على المياه الباردة على الرغم من صعوبة الأمر في فصل الشتاء، ولكنه يحمل العديد من الفوائد، منها: «قلة الالتهاب- تقليل التشنجات العضلية- تسكين الآلام- تحسين الدورة الدموية- انقباض الأوعية الدموية مما يساهم في تحويل تدفق الدم بعيدًا عن سطح الجلد- انخفاض مستويات الكورتيزول وهو الذي يطلقه الجسم أثناء التوتر- توفير مظهر صحي للبشرة والشعر».