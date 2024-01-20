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السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط ربة منزل وعامل بتهمة إطلاق النار على سيدة وطفلة لخلاف على شقة مستأجرة بالدقهلية

مديرية امن الدقهلية
مديرية امن الدقهلية
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية من ضبط ربة منزل، وشخص أخر  وذلك بعد اتهامهم بإطلاق اعيرة نارية من فرد خرطوش بحوزة الثاني تجاه سيدة وطفلة بمنطقة عزبة عقل لوجود خلافات بين المتهمة والمجني عليها الأولى لقيامها باستئجار شقة من المصابة ورفضها ترك المسكن وسداد قيمة الإيجار.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد على فوزي خضر، مامور قسم شرطة ثان المنصورة من مستشفى الطوارئ الجامعي بوصول "سماح.ع.أ"،34 عاما، ربة منزل، مصابة برش خرطوش بالجبهة، وجارتها "آلاء.أ.ا.م، 13 عاما، طالبة بالصف الأول الإعدادي مصابة بر خرطوش بالضدر، وتقيمان منطقة عزبة عقل دائرة القسم "إدعاء تعدي من آخرين".

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة المقدم دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث ومعاونيه النقباء أحمد الجميلي، وعلى الطويل، وبسؤالهما اتهما كلا من "شيرين.ن.ع"، 36 عما، ربة منزل ومقيمة بذات المنطقة، ومحمد.ا.ع"، 40 عاما، ومقيم عزبة عبدالرازق دائرة القسم بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح ناري "فرد خطروش، بحوزة المتهم الرابع واحداث اصابتهما وذلك بتحريض من الثالثة لوجود خلافات بين الأولى والثالثة على شقة سكنية ملك الاولى ومستاجرة للثالثة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات على الشقة السكنية وأرشد المتهم الرابع عن السلاح الناري المستخدم فى الواقعة عبارة عن "فرد خرطوش محلي الصنع وفارغ طلقة".

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.

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