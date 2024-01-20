شاهد| بعثة الأهلي تصل الإمارات استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد

وصلت بعثة افريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى ، منذ قليل، إلى الإمارات لخوض معسكر خارجي يستمر حتى 28 يناير الجاري استعداداً للارتباطات المقبلة، وفى مقدمتها مواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى منتصف فبراير المقبل بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
واستقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على خوض مباراة ودية مع فريق الأخدود السعودى فى لقاء يقام بإمارة أبو ظبى فى 23 يناير الجاري، ثم يواجه الكويت الكويتى 27 من الشهر الجاري.
وكلف مجلس إدارة الأهلى خالد بيبو، مدير الكرة للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق في الإمارات خلال المعسكر، وحرص بيبو على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.
ويخوض الأهلي معسكر الإمارات دون لاعبيه الدوليين المشاركين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا، حيث يتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول وهم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.
كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم فى البطولة ذاتها، وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج، فضلاً عن انضمام الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس للمنتخب الأولمبي الذى يخوض دورة ودية حالياً بالإمارات، لذا قرر الجهاز الفني تصعيد قرابة 10 لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية.