رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء مجمع مواقف غرب كوم أمبو

خلال جولته اليوم بمحافظة أسوان، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع انشاء مجمع مواقف غرب كوم أمبو، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع في تحقيق المظهر الحضاري لتلك المواقف الذي ننشده في المدن المصرية، بعيداً عن العشوائية، لكونها تخدم العديد من المواطنين.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي عدداً من مكونات المشروع، واستمع لشرح من وزير التنمية المحلية، الذي أوضح أن المشروع يستهدف الغاء المواقف العشوائية من محيط مركز كوم امبو وتجميعها في موقف واحد يتناسب بشكل حضاري مع المواطن وحل مشاكل المرور بالشوارع نتيجة هذه المواقف العشوائية.

من جانبه أوضح محافظ أسوان أن المشروع يقام على مساحة كلية تعادل ٣.٨ فدان، ومن المخطط أن يتسع لعدد ۲۳۲ سيارة ميكروباص، ستعمل على مستوى المراكز، كما يضم الموقف ۲۰ محلاً، وعدد ٢ وحدة إدارية، إلى جانب منطقة المسجد والكافتريا، وخدمات أخرى، كما يحتوى على منظومة للدفاع المدني تتكون من ۱۱ صندوق إطفاء موزعة بطول الموقف لتغطية جميع أنحاء المشروع وطفايات يدوية خاصة بالمحلات.

وخلال تفقد الموقف المطور، استمع رئيس الوزراء لشكوى أحد المواطنين، الذى أشار الى ان هناك تأخيرا في تسليم مستحقاته وغيره من قرية سلوى قبلي، ضمن المستحقين للتعويضات من المتضررين من بناء السد، وعلى الفور كلف رئيس الوزراء المحافظ باعداد تقرير كامل، وارساله لمكتبه غداً، بوضع هذه الشكوى ومثيلاتها من الشكاوى بخصوص هذه القرية.