العثور على جثتي عامل وابنه مقتولين بطلقات نارية في الجيزة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي جثتي عامل ونجله بهما بهما آثار طلقات نارية بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

تلقي المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثتي شخصين في ظروف غامضة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثتي كلا من "ناصر س" ونجله "عبدالرحمن" بهما آثار طلقات نارية وجري نقل الجثتين إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة تحريات أمنية مكثفة لسرعة كشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.