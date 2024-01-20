الدوري الإنجليزي.. خيسوس يقود هجوم أرسنال أمام كريستال بالاس

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل لاعبيه الرسمي الذي سيواجه به كريستال بالاس، بعد قليل، على ملعب "الإمارات"، في إطار منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتمد أرتيتا على التشكيلة الأساسية للجانرز، مع استمراره في الاعتماد على الثلاثي الهجومي المكون من بوكايو ساكا، وإيدي نيكيتاه، وجابريل خيسوس.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

تشكيل أرسنال

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت، جابرييل، ساليبا، زينشينكو

الوسط: رايس، كاي هافيرتز، ساكا، أوديجارد، تروسارد

الهجوم: جابرييل خيسوس

ويحتل فريق أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 40 نقطة جمعها بعد خوض 20 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 4 مباريات، وخسر 4 مباريات.

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز على كريستال بالاس، من أجل مواصلة المنافسة على المربع الذهبي، حيث يفصله عن 5 نقاط عن المتصدر ليفربول.

يتوقع أن يسيطر أرسنال على أغلبية المباراة، حيث يمتلك الفريق قوة هجومية مميزة، فيما يخطط كريستال بالاس للاعتماد على الهجمات المرتدة، حيث يمتلك الفريق بعض اللاعبين السريعين، مثل وبابلو ماري.

يتوقع أن تنتهي المباراة بفوز أرسنال، حيث يمتلك الفريق الأفضلية الفنية والتشكيلية.

