نقابة الموسيقيين تنعى شقيقة الكينج

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، الكينج محمد منير في وفاة شقيقته التي رحلت فجر اليوم.

وقال مصطفى القصبي المستشار الاعلامي لنقابة الموسيقيين في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلتها وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".



وشيع جثمان شقيقة الكينج محمد منير من مسجد الحصرى بعد صلاة الظهر، وحرص على الحضور لمساندته الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفي بكرى ومحمود سعد والفنان شاندو.