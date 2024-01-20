أوقاف الشرقية تنفذ قوافل دعوية كبرى بمساجد كفر صقر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

وأشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف إلى قيام المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبري بمساجد مدينة كفر صقر والتي اقيمت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث ضمت القافلة بين أعضاءها فضيلة الدكتور شعبان محمد كفافي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق الأسبق وعضو اللجنة الدينية العليا بالمحافظة والدكتور عبدالغفار عبدالستار عبد البديع أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف بجامعة الأزهر والدكتور ثروت مهنا وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق والدكتور بدري علي حسن الأستاذ بكلية اللغة العربية بالزقازيق والدكتور ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة والشيخ السيد محمد على شبانة مدير شئون الادارات بمديرية أوقاف الشرقية.

وأوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف أن فعاليات القافلة الدعوية انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية بالمساجد كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة وكذلك تكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب المشاركين في النشاط الصيفي للطفل لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال.