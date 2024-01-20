بلال بدوي: يطالب المجموعة الاقتصادية برؤية حقيقية للنهوض بالاقتصاد القومي

قال الدكتور بلال بدوى، الخبير الاقتصادى، إن الخروج من الأزمة الراهنة لن يكون سوى من خلال النهوض بالاقتصاد القومى، خاصة وأن العالم أجمع يمر بظروف اقتصادية متغيرة على مدار الساعة، ومن ثم هذه الأحداث تنعكس على الدول، وهذا بدوره يتطلب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل طوال الوقت على جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد بدوى، أن التحديات الراهنة تتمثل فى كيفية تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة يستفيد منها جميع فئات المجتمع وبما يسمح بتوفير فرص عمل حقيقية، إضافة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية من خلال العمل علي خفض نسبة عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلى، وسرعة مواجهة الضغوط المتزايدة علي السيولة المحلية في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية الحكومية وتوقف التدفقات الرأسمالية وتدفقات التمويل غير المباشر من الخارج.

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الاعتراف بأن هناك إجراءات اقتصادية صعبة، وهو أحد أهداف المبادرة الوطنية للإصلاح الاقتصادي التي يمكن أن تمثل أساسا للتحرك في الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة وضعت حزمة من الرعاية والحماية الاجتماعية لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة فى ظل هذه الإجراءات التى تستهدف فى المقام الأول النهوض بالأوضاع الاقتصادية وتحسن الأوضاع على المدى القصير.

وشدد الدكتور بلال بدوى، على ضرورة النهوض بالتصنيع المحلى، لافتا إلى أن التصنيع المحلى وحده قادر على سداد ديون مصر، ويجب وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع إعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي، ومع ضرورة أن تكون المجموعة الاقتصادية حريصة على دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل جاد وأن تكون هناك إرادة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى لدى المجموعة الاقتصادية.