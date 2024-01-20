«الميعاد اتغير» سبب خناقة حمو بيكا في كافية بأكتوبر

أوضحت التحريات الأولية في واقعة مشاجرة المطرب الشعبي محمد محمود الشهير بـ«حمو بيكا» داخل أحد الكافيهات الشهيرة بمدينة أكتوبر، أن المشاجرة كان طرفها الأول مالك الكافيه و3 عمال، والطرف الثاني حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت.

تغيير الميعاد

وأوضحت تحريات رجال الشرطة بأكتوبر، أن سبب وقوع المشاجرة هو اختلافهم على ميعاد تقديم الفقرة الفنية الخاصة بالفنان الشعبي «بيكا» فنشبت المشاجرة ونتج عنها بعض التلفيات في الكافية.

تلفيات الكافية

وأوضحت المعاينة الأولية أن التلفيات عبارة عن كسر لوحان زجاجيان بالكافية، وتم السيطرة على المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان القسم، ويجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة، والسماع لأقوال الطرفين.

بلاغ الواقعة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا ضمن طرفي مشاجرة نشبت داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك الكافيه و3 عمال، وطرف ثان المطرب الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت.

ونتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص من الطرفين جري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حمو بيكا وباقي طرفي المشاجرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.