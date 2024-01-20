الكاتبة صفاء النجار تشارك في معرض الكتاب بـ"مقامات الغضب"

تشارك الكاتبة الصحفية الدكتورة صفاء النجار، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، برواية "مقامات الغضب".

تصدر الرواية عن الدار المصرية اللبنانية والتي تشارك في المعرض داخل صالة 1 جناح B15 خلال الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير 2024.

وتدور الرواية حول عائلة لا يعرف أفرادها الاتزان، فيقفون على طرفي النقيض إما التمرد والغضب أو الخنوع والاستسلام، وكلٌّ يدفع الثمن. يخافون الفشل، لكن الانكسار هو الفخ الذي يقعون فيه. تتقاطع مصائر الشخوص مع مصير الوطن في لحظات سياسية واجتماعية حرجة، حيث يمتزج الحب بالخيانة، الأمومة بالعجز، اليقين بالشك، الإيمان بالإلحاد، ويشكل الغضب الممزوج بالوجع الوعي بالحياة. تتناوب مقامات الغضب بأصوات شخصياتها ما بين المغامرة والحيرة والترقب والترحال.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "سلوى: ولأنني أعرف هذه الحقيقة.. لم تغرني الصلابة التي غلفتني، ما إن تنجرح القشرة حتى تظهر الحقيقة الرخوة.

الكاتبة صفاء النجار، حاصلة على الدكتوراه من كلية الإعلام (6 201) جامعة القاهرة، كما حصلت على على ماجستير إعلام (2011) - قسم راديو وتلفزيون، كلية الإعلام – جامعة القاهرة.

وعملت مدرسا بقسم الإذاعة والتلفزيون – كلية الإعلام – الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (2019- 2021)، كما عملت مدرسا بقسم الإذاعة والتلفزيون - كلية الإعلام - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (2022). وهي المحرر الأدبي لجريدة الدستور المصرية.

من مؤلفاتها ("البنت التى سرقت طول أخيها" مجموعة قصصية ـ دار ميريت ـ القاهرة 2004، "استقالة ملك الموت" رواية - دار شرقيات- القاهرة – أغسطس 2005، "حسن الختام" رواية- دار رؤية - القاهرة – مارس 2014، "الحور العين تفصص البسلة" مجموعة قصصية- دار روافد- القاهرة – 2017، "الدرويشة" مجموعة قصصية- دار بتانة- القاهرة- 2020).

صفاء النجار عضو اتحاد الكتاب في مصر، وعضو نادي القصة في مصر، وعضو اللجان المتخصصة في مكتبة الإسكندرية (لجنة الآداب والفنون) 2007- 2012.

وشاكت في عدد من المؤتمرات والمشاركات الدولية منها ( المشاركة في دورة البابطين " شوقي – لامارتين". اليونسكو – باريس -2007، المشاركة في إدارة ندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ عام 2014، المشاركة في أبحاث مؤتمر القاهرة للرواية دورتي 2015-2019. ببحثين تحت عنوان : - " مقاربة بين الرواية والسينما .. قراءة في أعمال سينمائية مأخوذة عن نصوص أدبية" .2015 و – "الأعمال الروائية بين فقر الواقع وتنوع الخيال" 2019).

كما شاركت في فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون 2018، وشاركت في المؤتمر العلمي الرابع لكلية الإعلام بالجامعة الحديثة ببحث عنوانه صورة الآخر في السينما الأمريكية .. الروس نموذجا 2019.