سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة

ألقت اجهزة الامن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات كما تم ضبط عاطل لسرقته الهواتف المحمولة بروض الفرج.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (شخصين"لهما معلومات جنائية" مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وبحوزة أحدهما سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 9 وقائع سرقة سيارات، وتصريف متحصلات نشاطهما الإجرامى لـ (عميلين "سيئا النية- لأحدهما معلومات جنائية") تم ضبطهما أرشدا عن عدد من السيارات "متحصلات جرائم السرقة" وكذا مجموعة من أجزاء سيارة تم تقطيعها وبيع أجزائها خردة، كما أرشد أحد العميلين عن سيارة "مبلغ بسرقتها" عثر عليها بدون الموتور والإطارات فقام بسرقتها.

كما تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج) وبحوزته (مبلغ مالى- 4 هواتف محمول) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب "النشل"، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن الهواتف المستولى عليها لدى عميله " سيئ النية " (سائق- مقيم بذات الدائرة) وأضاف المتهم الأول بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع الهواتف للأخير، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.