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السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قطع المياه عن قرى الفنت وأبسوج بالفشن فى بني سويف.. غدا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى الفنت وأبسوج  مركز الفشن،غدًا الأحد 21 يناير الجاري،من الساعة 10 صباحًا وحتى الــ 6 مساءً،نظرًا للقيام بأعمال صيانة على خط 12 بوصة بطريق مصر أسوان الزراعي _طريق السلخانة_ 

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال الصيانة المطلوبة للخط،لضمان انتظام تقديم الخدمة،مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125)  أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

 

 

 

 

 

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