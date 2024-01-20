“مفيش زحمة”.. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة صباح اليوم السبت

انتظمت حركة المرور صباح اليوم السبت بأغلب الطرق والشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، مع تواجد لرجال المرور بالشارع لتنظيم حركة السير ورفع أي معوقات تؤثر على حركة المرور.

وظهرت سيولة مرورية بميدان الجيزة وطريق صلاح سالم وطريق الفسطاط وصولا إى القلعة، وعند نفق الملك الصالح وتقاطعه مع طريق الكورنيش الذي انتظمت عليه حركة المركبات وصولا إلى المعادي وحلوان.

وكانت هناك سيولة مرورية تامة بشوارع منطقة الدقي في شارع التحرير ومحي الدين أبو العز ومصدق وميدان الدقي والجلاء.

وانتظمت حركة المرور بشارع التحرير والسودان، وكذلك كورنيش العجوزة وميدان لبنان حتى مطار إمبابة.

وشهد قطاع مرور القاهرة الجديدة سيولة تامة في حركة السير بمحاور المشير وشينزوآبي وطريق النصر ومحور NA.

وكانت حركة المركبات منتظمة بشارع فيصل في الاتجاهين، وصولا إلي المنطقة الأثرية اتجاه الهرم، وميدان الجيزة والدقي باتجاه أول فيصل.

وشهدت الكباري الرئيسية الرابطة بين القاهرة و الجيزة انتظام حركة المرور أعلاها في كوبري أكتوبر و 15 مايو وكوبري عباس و محور 26 يوليو وميدان لبان وجميع طرق مدينة 6 أكتوبر.



وبطرق كورنيش النيل وحلوان الزراعي ومنطقة ماسبيرو و ميدان التحرير كانت حركة المرور منتظمة.

من جانبها، واصلت الإدارة العامة للمرور، شن حملاتها الموسعة على الطرق السريعة، لتحقيق الانضباط المروري ورفع أية معوقات بالطريق، والحفاظ على سلامة المواطنين وضبط المخالفين.

ودفعت إدارة المرور، بسيارات أمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وأيضاً الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ووجّه مدير الإدارة بشن حملات رفع السيارات والدراجات المتروكة بمحيط الميادين والمنشآت المهمة، وكذلك حملات رصد متجاوزي السرعات المقررة حفاظا على سلامة الجميع.

وقامت بحملات للكشف عن سلامة الإطارات، وضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

كما تم نشر الخدمات على مواقف سيارات نقل الركاب ونشر رجال مباحث المرور على تلك المواقف للتأكد من التزام قائدي تلك السيارات بالتعريفة المقررة وعدم استغلال المواطنين.

وأهابت الإدارة العامة للمرور بالمواطنين مرتادى الطرق بالالتزام بتعليمات رجال المرور والتى تهدف إلى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين، كما وضعت أرقامًا للإستغاثة والإبلاغ عن حوادث الطرق، وتصل الإغاثة لمساعدة قائدي المركبات في حالة الحوادث أو وجود أعطال أو أي مشاكل علي الطرق، والأرقام هي: - رقم 01221110000 - رقم 136 - رقم 144 - رقم 01155554444 - رقم 01205344444

يأتي ذلك في إطار توجيهات الوزارة بشن حملات مرورية على الطرق السريعة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية على كل الطرق.