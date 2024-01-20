بالصور.. أول لقاء مع حنين الشاطر الفائزة بلقب «إكس فاكتور»

استقبل أهالي مدينة طنطا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمحافظة الغربية حنين الشاطر الفائزة في مسابقة "إكس فاكتور" بعد عودتها من استلام الجائزة من دولة الإمارات وسط المئات من أقاربها وأهالي المدينة، رافعين أعلام مصر.

ومن جانبها أكدت حنين الشاطر في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» أنها سعت كثيرًا من أجل تحقيق الحلم رغم قوة المنافسة.

وأشارت حنين: "الدعم القوي والسند بعد ربنا وأبي وأمي ومحمد عبد الستار ومحمد الحداد الذين دعموني نفسيًا وفنيًا، بالإضافة إلى أهلي وأصدقائي الذين صوتوا لي".

فيما أشار والدها إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل الفوز بالمسابقة، وأنها بدأت رحلتها من عمر 4 سنوات، وتطورت كثيرًا حتى المشاركة في مسابقة "إكس فاكتور" والفوز بها.

وأعرب عن خالص تقديره للعازف والموسيقي محمد الحداد، والدكتور محمد عبد الستار، اللذين شاركا في تدريبها منذ انضمامها إلى أطفال الأوبرا.

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