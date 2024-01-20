دفن جثة سائق لقي مصرعه في حريق شقة سكنية بأوسيم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شخص مات اختناقا أثر حريق هائل نشب داخل شقة سكنية داخل عقار باوسيم، وذلك بعد مناظرة الجثة وورد تقرير من مفتش الصحة بسبب الوفاة، كما كلفت المعمل الجنائي بمعاينة آثار الحريق لمعرفة أسبابه، وكلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الواقعة.

خنقه الدخان

وتبين من خلال التحريات، أن الشخص المتوفى يعمل سائق، وان السبب وراء وفاته الاختناق جراء استنشاق دخان انبعث من حريق هائل نشب داخل شقته.

تلقي المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة المركز.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع سائق "مالك الشقة" اختناقا بالدخان، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.