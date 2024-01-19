بعد تحقق نبوءتها.. ليلى عبداللطيف توجه بشرى سارة إلى ياسمين عبدالعزيز

ظهرت عالمة الفلك ليلى عبداللطيف مع الإعلامي عمرو أديب من خلال برنامجه التليفزيوني "الحكاية"، حيث عقبت على تحقيق نبوءتها بطلاق الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي.

وقالت ليلى عبداللطيف: "انا بحب ياسمين عبد العزيز جدًا، وتوقعي هو مجرد إحساس شخصي، وكان مجرد خاطر، لافتة على أن ياسمين لن تستمر في حياتها بمفردها وسوف تتزوج وتنجب طفلًا".

وأضافت: "بشوف ياسمين عبد العزيز سيكون لديها طفل ومسكه في أيديها إزاي العلم عند الله، مشيرة: "الحب يدق باب ياسمين عبد العزيز قريبًا.. هي إنسانة حساسة ومتقدرش تعيش من غير حب".

وفي هذا السياق، أعلن كل من النجمان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز خبر طلاقهما، من خلال منشور عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار هذا الخبر الكثير من الجدل بعد نبوءة عالمة الفلك ليلى عبداللطيف التي توقعت ذلك خلال عام 2024.