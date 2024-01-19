ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب ميكروباص الصحراوي الشرقي بسوهاج

حصلت "البوابة نيوز" على أسماء مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج، والذي كان متجها إلى أسيوط.

والمصابين من مركز دار السلام وهم نديم رفعت محمود 24سنه ، محمد يوسف 23سنه ، فوزيه احمد احمد خليفه 55 سنه، رسميه احمد أحمد، 45سنه ، عبدالله محمود خلف 25 سنه،، ياسين محمد :5سنوات،، منتصر عنايةالله نعمان

53سنه، فايزه احمد احمد 45 سنه، محمد رابي فتحي، وفاء ابراهيم علي 51سنه، محمد عابدين 32سنه، سهير زكي 45 سنه،، حسن محمد عبدالواحد 21 سنه، و خليل محمد إبراهيم :75 سنه.

وفي السياق ذاته وجه الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين الذين يتلقون علاجهم بالمستشفي الجامعي القديم حتى تماثلهم للشفاء، مؤكدامتابعته أولا بأول لحالة المصابين، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة، متمنياََ الشفاء العاجل لهم .

وقال الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ان المستشفي الجامعي القديم استقبل منذ قليل عدد 14 مصاب، مضيفاً ان الحالات المصابة تنوعت ما بين كدمات وجروح متفرقه بالجسم ، وبعض الحالات الاخري اشتباه كسور.