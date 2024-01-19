اقرأ غدًا في «البوابة»: جريمة حرب جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بسرقة جثث من مقبرة بقطاع غزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 20 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جريمة حرب جديدة.. جيش الاحتلال يعترف بسرقة جثث من مقبرة بقطاع غزة

25 ألف شهيد فلسطيني منذ بداية العدوان فى ٧ أكتوبر الماضى

«حماس» اتهمت تل أبيب بتدمير ١١٠٠قبر وسرقة ١٥٠جثة شهداء دفنوا حديثا

.. ودعوات من المكسيك وتشيلى إلى الجنائية الدولية للتحقيق فى الجرائم

مسئول أممى يتهم الكيان الصهيونى بالتعامل بشكل سيئ مع المعتقلين الفلسطينيين

55 يوما هي مدة احتجاز معتقلين بعد إطلاق سراحهم

الصحة العالمية: انتشار الأمراض فى غزة قد يؤدى إلى وباء

ممر آمن للسفن الروسية.. الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط أمريكية بالبحر الأحمر

الأقمار الصناعية تكشف دمارًا غير مسبوق فى القطاع جراء غارات إسرائيل

تعزيز الهجوم المضاد.. كوريا الشمالية تختبر نظام أسلحة نووية تحت البحر

يقودها عسكريون ومدنيون.. بوركينا فاسو تعلن إحباط محاولة جديدة لزعزعة الاستقرار

محاولة لضبط النفس.. باكستان تؤكد عدم رغبتها فى التصعيد مع إيران