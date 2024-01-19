البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد الغطاس المجيد ..(صور)

ترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، قداس عيد الغطاس المجيد 2024، بمقر الكاتدرائية المرقسية.

بالتزامن مع ذلك شهد محيط كاتدرائية الاقباط الارثوذكس فى الإسكندرية، إجراءات تنظيمية مشددة وتواجد أمنى مكثف خاصة فى الشارع المؤدي إليها وشارع النبي دانيال ، وسط الاسكندرية.

ويشارك البابا طقس الصلاة، الأساقفة العموم رؤساء القطاعات الإدارية فى الاسكندرية، وهم الأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه ، والأنبا هرمينا، أسقف شرق الإسكندرية والأنبا إيلاريون، أسقف غرب الإسكندرية والقمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة، بحضور المئات من الأقباط، والتى تستمر حتى منتصف ليل اليوم، الجمعة، فى الكاتدرائية المرقسية والكنائس القبطية الارثوذكسية.

فى سياق متصل هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط بعيد الغطاس المجيد، متمنيا أن يعود العيد على جموع المصريين بالخير والبركات وعلى مصرنا الغالية بالأمن والأمان والسلام والرخاء.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات تزامنا مع عيد الغطاس المجيد، وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة منعقدة بشكل دائم على مدار ال 24 ساعة لاستقبال أي شكوى طارئة والتعامل معها على الفور.