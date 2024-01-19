جلوب سوكر 2023.. كريستيانو رونالدو يظفر بجائزة جديدة

ظفر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة جديدة خلال حفل جلوب سوكر 2023، المقام حاليًا في مدينة دبي بالإمارات.

وينظم مجلس أبو ظبي الرياضي، حفل جوائز جلوب سوكر سنويًا، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

ويقام حفل جلوب سوكر 2023 في مدينة دبي في دورته الرابعة عشرة، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة.

وحصل رونالدو على جائزتين خلال حفل جلوب سوكر 2023، هما، أفضل لاعب في الشرق الأوسط، ومارادونا كأفضل هداف في عام 2023.

وحصد كريستيانو رونالدو، الجائزة الثالثة له في حفل جلوب سوكر 2023، حيث توج بجائزة أفضل لاعب بتصويت الجمهور، أو اللاعب المفضل بالنسبة إلى الجماهير.

وتوج النادي الأهلي بجائزة أفضل ناد في الشرق الأوسط المقدمة من مجلس أبو ظبي الرياضي خلال حفل جلوب سوكر 2023.