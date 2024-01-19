جلوب سوكر 2023.. مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم

توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل ناد في العالم، خلال حفل جلوب سوكر 2023، الذي يقام حاليًا في مدينة دبي.

وينظم مجلس أبو ظبي الرياضي، حفل جوائز جلوب سوكر سنويًا، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم من لاعبين ومدربين وغيرهم.

يقام حفل جلوب سوكر 2023 في مدينة دبي في دورته الرابعة عشرة، بحضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة، مثل: السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وحصد مانشستر سيتي على جائزة أفضل ناد في العالم من جلوب سوكر، بعدما الفريق الخماسية التاريخية: (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).

كما توج رودري لاعب السيتي بجائزة أفضل لاعب خط وسط في العالم من جلوب سوكر، وكذا زميله البرازيلي إيديرسون بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.