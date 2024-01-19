إدارة الصيدلة تواصل إمداد مستشفيات دمياط بالأدوية

وجه الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط بتكثيف المرور ومتابعة المنشآت الصحية فى إطار التأكد من تقديم الخدمات الصيدلية و متابعة توافر الأدوية بتلك المنشآت و استمرار التدريب على رأس العمل للصيادلة لمتابعة المستجدات اللازمة لطلب و صرف الأدوية

وقالت الدكتورة جيهان الديب مدير عام إدارة الصيدلة بمديرية صحة دمياط إنه خلال الأسبوع الماضي قامت الادارة بالتفتيش على الأعمال الصيدلية في كل من مستشفى كفر البطيخ ومستشفى كفر سعد و مستشفى الروضة و مستشفى رأس البر و مستشفى فارسكور و الوحدة الصحية بالعدلية والوحدة الصحية بالسلام و الوحدة الصحية بالخياطة و ذلك برئاسة الدكتورة هايدي عيسى مدير إدارة التفتيش ومفتشات الإدارة.

كما قام فريق الصيدلة الإكلينيكية بالتفتيش و تقييم أعمال الصيادلة الإكلينكيين في كل من مستشفى الزرقا و مستشفى دمياط العام بالإضافة لمراجعة أعمال DIC وكروت اليقظة الدوائية لجميع المستشفيات والتأكد من تنفيذ التعليمات و الإجراءات اللازمة لترشيد استخدام الأدوية بصورة عامة والمضادات الحيوية بصورة خاصة .



وفي إطار تنفيذ تعليمات وزارة الصحة و السكان و هيئة الشراء الموحد بشأن ميكنة طلب و صرف الأدوية و التسجيل على منظومة UPA قامت الدكتورة رحاب المرسي مدير إدارة التموين الدوائي و صيادلة المخزن الإقليمي بمتابعة تدريب صيادلة المستشفيات على أعمال الميكنة و تحديث البيانات .

وواصل مخزن الأدوية الإقليمي استلام الأدوية من الشركات التي تقوم بالتوريد لصرفها للمستشفيات والوحدات تبعا للاحتياجات

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط انه تم اصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة ب ١٤٥ مليون جنيه خلال عام ٢٠٢٣ المنقضي



وقالت الدكتورة دعاء المحلاوي مدير ادارة نفقة الدولة بمديرية الصحة ان اجمالى عدد القرارات التي تم اصدارها للعلاج على نفقة الدولة على مستوى المحافظة خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2023 هى (67275) قرار باجمالي مبلغ 145 مليون جنيه حيث يبلغ إجمالي عدد قرارات الخارجي بنفقة الدولة 46322 ويبلغ إجمالي عدد قرارات الكلي بنفقة الدولة 5183 قرار كلي كما يبلغ إجمالي عدد قرارات العناية بنفقة الدولة 9950 .