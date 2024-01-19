الداخلية السعودية تطلق مسابقة "تحدي أبشر" للمشاركة في تطوير خدمات الوزارة

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الداخلية السعودية أطلقت مسابقة (تحدي أبشر) لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر " أفراد - أعمال - حكومة - داخلية - ميدان" والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة ، وتمكين الإبداع في التحول الرقمي بإستخدام التقنيات الحديثة ، مثل الذكاء الإصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها

وأوضح حنفي أن مسابقة (تحدي أبشر) بنسختها الرابعة تركز على خوارزميات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تذكية خدمات الوزارة لعملائها تحت شعار "نبتكر لمستقبل أذكى" ويشمل ذلك إبتكار حلول إبداعية وذكية للتعرف على الأشياء وفهم المحتوى وإيجاد أنماط معينة بإستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة وزارة الداخلية الإلكترونية ، وتطوير خدمات قائمة سواء على منصة أبشر أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة ، ويشمل أيضاً الخدمات الميدانية لتطوير عمل رجال الأمن ، أو إبتكار خدمة جديدة لوزارة الداخلية يحتاجها العملاء (أفراد ، أعمال ، حكومة) ولا تقدم حالياً بأي شكل من الأشكال بإستخدام التقنيات الحديثة ، على أن يكون آخر موعد لإستقبال الأفكار 14 أبريل 2024.