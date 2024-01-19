الاحتلال الإسرائيلي يستهدف نازحين أمام مستشفى الأمل في خان يونس

أصيب عدد من النازحين الفلسطينيين، اليوم الجمعة، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم أمام مدخل مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي أن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة من طائرات مسيرة على المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون أمام مدخل المستشفى، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح متفاوتة الخطورة.

ولم يصدر أي تعليق من السلطات الإسرائيلية على هذه الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفرض الحصار على قطاع غزة، والذي تسبب في معاناة شديدة للسكان، وخاصة النازحين الذين بلغ عددهم أكثر من مليون شخص.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، قتل أكثر من 24760 فلسطينيا، بينهم أكثر من 62100 جريح، والآلاف من المفقودين.