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الجمعة 19 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مظاهرة نسائية في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن

جانب من المظاهرة
جانب من المظاهرة
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تظاهرت مئات النساء في تل أبيب، اليوم الجمعة، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى بذل المزيد من الجهد للمساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، نساء يحملن لافتات تقول "لا مزيد من الوقت."

وبحسب شهود عيان، حضر الاحتجاج أكثر من 1500 شخص. وقال المنظمون في بيان قبل الاحتجاج "الحكومة تأخذ وقتها لكن وقتهم نفد."

وتعهد المنظمون بالقيام بمسيرة احتجاجية أخري من أجل المطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدي حماس.

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