وزارتا الزراعة والطيران تستعرضان جهودهما لتفعيل أهداف التنمية المستدامة.. صور

استعرضت وزارتا الطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، دور كل وزارة في تفعيل أهداف التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030، وذلك خلال الجلسة الوزارية ضمن فعاليات مؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة الذي أقيم بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بحضور 5 وزراء وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية وإقليمية وعالمية.

بداية، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته "نعمل على استخدام الموارد المتاحة بأسلوب أكثر كفاءة يحقق احتياجات الأجيال الحالية ويحافظ على حق الأجيال القادمة، مشددا على أن المشروعات التنموية يجب أن تستوفى أهداف التنمية المستدامة ومراعاة الظروف البيئية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف القصير، أن الوزارة تعمل على استنباط أصناف جديدة لتتمكن الدولة من مجابهة الأزمات وتحقيق الاستدامة والتوسع في عدد من المبادرات، والتى زادت من التنافسية في تصدير المحاصيل من خلال تصدير 105 منتج زراعى يتم تسويقها في الأسواق العالمية.

بدوره، أوضح الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، ان من أهداف الوزارة العمل على تحقيق التنمية المستدامة والتوسع في المشروعات الخضراء التى تعود بالنفع على كافة محاور الوزارة.

وأكد حلمي، أن الوزارة تتوسع في صناعة النقل من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بتطوير المحركات وتخفيف وزن المواد التى تدخل في صناعة الطائرات، بالإضافة إلى أنه يتم التقليل من الكهرباء التى تعتمد على المولدات وتحويلها الى طاقة نظيفة باستخدام الطاقة الشمسية لتكون المطارات المصرية صديقا للبيئة.

وأقيمت اليوم الجمعة، فعاليات الجلسة الوزارية بمؤتمر الأورمان للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة، والتي أقيمت بمحافظة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، والسفيرة سها جندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفير هشام بدر، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الخبراء العالميين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية واقليمية وعالمية.

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