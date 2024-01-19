دار ليان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة كتب العبقريات للعقاد

تواصل دار ليان سعيها لتوفير كتب قيمة بأسعار زهيدة لمواجهة غلاء الكتب ومساعدة القاريء الجاد على الحصول على كتب قيمة وتشارك بكتبها المدعمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

قامت دار ليان بتوفير مجموعة العبقريات وهي من ضمن أشهر كتب العقاد بسعر زهيد أقل من سعر العام الماضي، دأبت الدار على تقديم هذا العرض منذ عام 2017 ولعدة سنوات تالية.

لكنها هذا العام تقدم عرضًا خاصًا ومميزًا كصدقة جارية على روح المغفور لها بإذن الله " منال المزين" التي تركت أثرًا طيبًا في نفوس الناس، وذلك إستكمالًا لأعمالها الخيرية