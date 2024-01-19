ads
الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

دار ليان تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة كتب العبقريات للعقاد

عباس محمود العقاد
عباس محمود العقاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تواصل دار ليان سعيها لتوفير كتب قيمة بأسعار زهيدة لمواجهة غلاء الكتب ومساعدة القاريء الجاد على الحصول على كتب قيمة وتشارك بكتبها المدعمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين.

قامت دار ليان بتوفير مجموعة العبقريات وهي من ضمن أشهر كتب العقاد  بسعر زهيد أقل من سعر العام الماضي، دأبت الدار على تقديم هذا العرض منذ عام 2017 ولعدة سنوات تالية.

لكنها هذا العام تقدم عرضًا خاصًا ومميزًا كصدقة جارية على روح المغفور لها بإذن الله " منال المزين" التي تركت أثرًا طيبًا في نفوس الناس، وذلك إستكمالًا لأعمالها الخيرية

دار ليان مجموعة العبقريات كتب العقاد منال المزين