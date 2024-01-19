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الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"الاتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان" يهنئ اللواء أشرف عطية بمناسبة العيد القومى

محافظ أسوان يستقبل
محافظ أسوان يستقبل وفد نقابات عمال أسوان
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استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وفد الإتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان برئاسه محسن أش الله، وخلال اللقاء حرص أعضاء الوفد على تقديم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة العيد القومى الـ 53، مقدمين له خالص الشكر والتقدير على اهتمامه بالعاملين بمختلف المؤسسات والهيئات، فضلًا عن ملحمة التطوير والتجميل التى شهدتها أسوان خلال الفترة الماضية، تواكبًا مع الطفرة غير المسبوقة للمشروعات التنموية والخدمية التى تم ويتم تنفيذها فى كافة قطاعات العمل العام فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، وتحسين مستوى المعيشية لهم، علاوة على الارتقاء بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية، وعروس المشاتي لتكون دائمًا بانوراما جمالية لاستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم.

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وفد الإتحاد المحلى لنقابات عمال أسوان عيد أسوان القومى الـ 53 أخبار محافظة أسوان