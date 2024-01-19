الأهلي يخوض مرانه الأخير قبل السفر للإمارات غدا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمران الأخير بالقاهرة، على ملعب التتش اليوم الجمعة، قبل السفر غداً للإمارات لخوض معسكر خارجي بها استعداداً للإرتباطات المقبلة وفي مقدمتها مواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 أو 17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن التدريبات، اللاعبون الدوليون المشاركين مع منتخبات بلادهم في أمم أفريقيا، حيث يتواجد 7 لاعبين من الأهلي في المنتخب الوطني الأول وهم: "محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وإمام عاشور ومروان عطية وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

كما يتواجد الثلاثي الأجنبي مع منتخبات بلادهم فى البطولة ذاتها، وهم التونسي علي معلول والجنوب أفريقي بيرسي تاو والمالي آليو ديانج ، فضلاً عن انضمام الثنائي حمزة علاء وكريم الدبيس للمنتخب الأولمبي الذى يخوض دورة ودية حالياً بالإمارات ، لذا قرر الجهاز الفني تصعيد قرابة 10 لاعبين من قطاع الناشئين للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الحالية.